Google Meet passa a estar disponível para todos de forma gratuita

A Google anunciou esta quarta-feira a disponibilização da plataforma de videoconferência Google Meet, que até agora estava apenas disponível a clientes empresariais e escolas, a todos ao longo das próximas semanas, de forma gratuita.

Em comunicado, a tecnológica refere que o Meet "foi projetado, construído e funciona para ser seguro em grande escala", salientando que desde janeiro assistiu-se a um pico diário de utilização da plataforma ao "crescer 30 vezes".

"Este mês está a receber três mil milhões de minutos de videoconferências e a acrescentar três milhões de utilizadores todos os dias", acrescentou a Google.

Na semana passada, o número de "participantes diários nas reuniões no Meet ultrapassou os 100 milhões".

"Hoje, estamos a tornar o Google Meet - o nosso produto de topo de videoconferência - gratuito para todos e com a sua disponibilização a acontecer ao longo das próximas semanas", refere a empresa.

A disponibilização desta plataforma de videoconferência acontece no contexto da pandemia do novo coronavírus, que levou a um grande aumento de reuniões à distância como forma de mitigar a propagação do vírus, em todo o mundo.

"Investimos anos para tornar o Meet uma solução de videoconferência segura e credível na qual confiam escolas, governos e empresas de todo o mundo. Nos últimos meses, acelerámos a disponibilização de algumas das funcionalidades mais pedidas para o tornar ainda mais útil", acrescenta a Google.

"A partir do início de maio, qualquer pessoa com um endereço de email pode registar-se no Meet e usufruir de muitas das mesmas funcionalidades que estão disponíveis para os nossos utilizadores empresariais e da área de educação, incluindo o agendamento simples e a partilha de ecrã, legendas em tempo real, e os 'layouts' que se adaptam às suas preferências, incluindo a vista em mosaico expandida", sublinha.

O arranque da expansão da plataforma a todos está prevista "a partir de 04 de maio" e será gradual.