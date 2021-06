Gouveia e Melo: «Qualquer pessoa com mais de 60 anos pode ir a um posto de vacinação e é vacinada»

O coordenador do plano de vacinação da Covid-19, Almirante Gouveia e Melo, anunciou esta quarta-feira que a vacina Covid da Janssen vai ser alargada a todas as faixas etárias do sexo masculino, uma vez que o fármaco estava limitado a pessoas com mais de 50 anos.





"Qualquer pessoa com mais de 60 anos pode ir a um posto de vacinação e é vacinada, mesmo sem marcação prévia", garante Gouveia e Melo.Segundo as declarações de Gouveia e Melo, o objetivo é "ir buscar as pessoas que ficaram para trás", isto é, as pessoas que ficaram por vacinar contra a Covid-19.