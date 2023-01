Governo acaba com a Secretaria de Estado da Agricultura

O Governo extinguiu a Secretaria de Estado da Agricultura, de acordo com um decreto publicado em Diário da República esta sexta-feira.Num decreto sobre "o regime de organização e funcionamento do XXIII Governo Constitucional", lê-se que a "Ministra da Agricultura e da Alimentação é coadjuvada no exercício das suas funções pela Secretária de Estado das Pescas".O cargo foi ocupado pela última vez por Carla Alves, que o abandonou na sequência de notícias sobre contas arrestadas devido a um processo do marido, Américo Pereira. A ministra da Agricultura é Maria do Céu Antunes e agora, a única Secretaria de Estado associada ao Ministério é a das Pescas.