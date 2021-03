Governo anuncia datas para candidaturas extra a apoios para associações desportivas

O Governo anunciou esta terça-feira as datas de abertura de candidaturas extra a apoios a clubes desportivos e associações promotoras do desporto, no âmbito dos programas de reabilitação de instalações desportivas e nacional de desporto para todos.

De acordo com uma resolução aprovada hoje em Conselho de Ministros, as candidaturas à edição extra do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) decorrerão entre 03 e 14 de maio, enquanto as relativas ao Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT) deverão ser feitas entre 01 e 11 de junho.

De acordo com o Governo, concorreram à primeira fase do PRID, que disponibilizava uma verba total de dois milhões de euros (ME), cerca de 300 entidades, devendo os resultados ser conhecidos até 30 de abril.

À primeira fase do PNDpT de 2021, que prevê a distribuição de uma verba de um ME, concorreram mais de 380 entidades, num total de cerca de 430 candidaturas submetidas, que serão analisadas até 28 de maio.

Em 11 de março, o Governo anunciou o reforço dos dois programas num valor total de cinco ME, sendo três ME destinados ao PRID e dois ME ao PNDpT.

O PRID destina-se a clubes e associações desportivas sem fins lucrativos, com o objetivo de promover a requalificação de instalações desportivas ao serviço das comunidades, enquanto o PNDpT tem como objetivo reforçar o apoio à prática desportiva regular, que permita promover a saúde e os estilos de vida saudáveis entre todos os segmentos da população.