Governo anuncia “maior compra de comboios da história da CP” no valor de 819 milhões

O Governo decidiu em Conselho de Ministros avançar com um "concurso sem precedentes" tendo em vista a "maior compra de comboios da CP em toda a sua história" e que representará um investimento de 819 milhões de euros, "boas notícias" que ficaram a cargo do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.





Em causa está a "aquisição de 117 automotoras elétricas", das quais 62 automotoras serão para serviço urbano: 34 unidades para a linha de Cascais e que visam substituir as atuais 29 unidades, "que têm mais de 50 anos"; 16 unidades para reforçar as restantes linhas da Área Metropolitana de Lisboa e 12 unidades para o reforço dos serviços urbanos do Porto"; 55 automotoras elétricas para o serviço regional de todas as linhas ferroviárias nacionais.Neste "dia histórico para a ferrovia", Pedro Nuno Santos sublinhou que se juntam ainda mais 22 automotoras para o serviço regional "cujo concurso já havia sido lançado há algum tempo, mas que ainda não tinha devida calendarização do seu financiamento".