Governo anuncia novas medidas: certificado obrigatório nos restaurantes dos concelhos de maior risco durante fim de semana

O Conselho de Ministros decidiu que o Certificado Digital Covid será obrigatório para a ida a restaurantes nos 60 concelhos de maior risco de contágios a partir das 19:00 de sexta-feira e durante todo o fim de semana. Esta regra aplica-se apenas para as refeições no interior, excluindo as esplanadas.





O acesso aos restaurantes pode ser feito também com recurso a auto-testes, que poderão ser comprados em farmácias ou supermercados.Quanto ao alojamento, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, referiu: "A exigência de teste nos hotéis é em todo o território nacional e todos os dias". A medida não abrange crianças até aos 12 anos.O número de concelhos que se encontra em risco elevado ou muito elevado subiu de 45 para 60. Nestes territórios o teletrabalho é obrigatório e é imposto um recolher obrigatório às 23:00.O Porto é um dos 14 concelhos que recuam para o nível de medidas mais restritivas devido à pandemia, anunciou esta quinta-feira o Governo, após a reunião do Conselho de Ministros. São já 33 os municípios em risco muito elevado, com, por exemplo, a restauração e as lojas a fechar às 15:30 ao fim de semana.Sobre a atualização do mapa de risco, Mariana Vieira da Silva informou que aumentaram de 19 para 33 os concelhos de risco muito elevado de incidência de covid-19, juntando-se a Albufeira, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loulé, Loures, Mafra, Mira, Moita, Odivelas, Oeiras, Olhão, Seixal, Sesimbra, Sintra e Sobral de Monte Agraço outros 15 municípios que agora recuam no plano de desconfinamento, designadamente Alcochete, Arruda dos Vinhos, Avis, Faro, Lagos, Lourinhã, Montijo, Mourão, Nazaré, Porto, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Silves, Vagos e Vila Franca de Xira.Concelhos no nível de risco elevado: Albergaria-a-Velha, Alenquer, Aveiro, Azambuja, Bombarral, Braga, Cartaxo, Constância, Ílhavo, Lagoa, Matosinhos, Óbidos, Palmela, Portimão, Paredes de Coura, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Setúbal, Sines, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Viana do Alentejo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia e Viseu, segundo informação disponibilizada pelo GovernoAs restrições de entrada e saída na Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana foram levantadas.• Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00.• Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;• Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo; em esplanada, 6 pessoas por grupo);• Espetáculos culturais até às 22h30;• Casamentos e batizados com 25 % da lotação;• Comércio a retalho alimentar até às 21h00 durante a semana e até às 19h00 ao fim de semana e feriados;• Comércio a retalho não alimentar e prestação de serviços até às 21h00 durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados;• Permissão de prática de modalidades desportivas de médio risco, sem público;• Permissão de prática de atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo;• Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela DGS;• Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.• Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00.• Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;• Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);• Espetáculos culturais até às 22h30;• Casamentos e batizados com 50 % da lotação;• Comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços até às 21h00;• Permissão de prática de todas as modalidades desportivas, sem público;• Permissão de prática de atividade física ao ar livre e em ginásios;• Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela Direção -Geral da Saúde (DGS);• Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.