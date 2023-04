Costa começou a conferência de imprensa, sublinhando que o Governo tem procurado mitigar a "grave crise de inflação", falando em 6 mil milhões de euros mobilizados pelo Estado, desde empresas a famílias, especialmente no controlo dos preços da energia.O primeiro-ministro lembrou ainda o apoio extraordinário dado em outubro do ano passado que permitiu antecipar o aumento das pensões de 2023.O líder do Executivo lembrou ainda que amanhã entra em vigor o IVA zero nos bens essenciais, e que quinta-feira será feito o primeiro pagamento de 90 euros às famílias. E em maio será pago os novos apoios do abono, das rendas e apoio dos juros da habitação, elencando assim as várias medidas de apoio às famílias que foram até agora aprovadas.O governo aprovou hoje "o aumento intercalar das pensões a partir de julho, no valor de 3,57%", o que significa que "somando este aumento intercalar, com o aumento desde janeiro, os pensionistas já terão a sua pensão regularizada" de acordo com as regras da atualização da Segurança Social. Costa assegurou assim que em 2024 os pensionistas não terão perdido poder de compra.O primeiro-ministro sublinhou que esta medida foi tomada tendo em conta "a estabilidade da Segurança Social".Presente na conferência de imprensa esteve também a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que deu conta do aumento da população ativa: mais de cinco milhões de trabalhadores. O número mais elevado de sempre. Por outro lado, menos trabalhadores inscritos na Segurança Social - menos 20 mil em março. Isto, somado ao aumento do valor médio dos rendimentos declarados à Segurança Social, permite que o sistema se mantenha estável, explicou a governante.Ana Mendes Godinho referiu que o saldo do sistema previdencial está neste momento nos 3,1 mil milhões de euros. O maior de sempre. É com base nestes indicadores que o Governo decidiu dar mais apoios aos pensionistas.Na resposta aos jornalistas, António Costa defendeu que as pensões não foram logo atualizadas com base na inflação, como está na lei, para assegurar a sustentabilidade da Segurança Social. "A evolução foi mais favorável do que tínhamos previsto", apontou. Recorde-se que o Governo suspendeu a fórmula de atualizações de pensões, que significaria aumentos superiores a 8%. Os aumentos máximos ficaram-se pelos 4,83%, a que se somou a meia pensão paga em outubro, ou seja, 3,57%.Costa deixou agora uma mensagem à oposição: "Não houve truques, nem retirada do poder de compra aos pensionistas. Temos de agir com cautela para não darmos um passo maior que a perna".