Governo aprova diploma que desbloqueia acesso ao subsídio de desemprego

O Governo aprovou em Conselho de Ministros o diploma que o Executivo tem dito que faltava para facilitar o acesso ao subsídio de desemprego.

Em causa está uma norma do orçamento suplementar que reduz de um ano para seis meses o período de descontos que as pessoas têm de apresentar para terem acesso ao subsídio.

A norma foi construída de forma a proteger todos os trabalhadores que perderam o emprego durante o período de emergência ou de calamidade, ou seja, entre meados de março e o final de julho. No entanto, com a nova passagem do país à situação de calamidade, decidida na semana passada, este alargamento também vai abranger as pessoas que perderem o emprego daqui em diante, enquanto se mantiver a declaração do estado de calamidade.



Tal como o Negócios noticiou na semana passada, apesar de o direito estar em vigor desde julho, e de ter efeitos retroativos, os subsídios relativos a março ou a abril ainda não estão a ser pagos.



A Segurança Social está a pedir que, nestes casos, os beneficiários voltem a apresentar o pedido.





Em causa está, segundo a ministra da presidência, o diploma que altera a fórmula de cálculo nestas situações.