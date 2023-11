Governo aprova Regime Jurídico para fazer face a casos como o da BSports

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Regime Jurídico de Exercício da Atividade de Formação Desportiva. A decisão surge cinco meses após o escândalo da BSports, uma academia de futebol jovem em Riba de Ave que foi então alvo de uma busca do SEF por tráfego humano.

Entre as principais medidas, destaca-se a obrigatoriedade das academias em registarem-se junto do IPDJ e das autoridades locais.

"Passa a exigir-se uma comunicação prévia ao Instituto Português do Desporto e Juventude de que conste, entre outras condições: apoio médico e clínico; identificação das instalações e os comprovativos de que estão cumpridos os requisitos legais; apólices dos seguros obrigatórios; identificação do pessoal técnico, documentos comprovativos das respetivas qualificações profissionais; registo criminal do pessoal técnico; identificação de pessoa responsável pela promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens", pode ler-se no documento do gabinete do secretário de estado da Juventude e do Desporto.

"Cabe ao IPDJ proferir decisão sobre a comunicação prévia formulada pela entidade organizadora, no prazo de 60 dias, solicitando, para o efeito, parecer fundamentado à respetiva federação desportiva dotada de utilidade pública desportiva, que deve estipular as condições mínimas necessárias e adequadas à atividade de formação no âmbito da modalidade. O IPDJ organiza e mantém atualizada na sua página da Internet uma base de dados das entidades organizadoras, de acesso disponível ao público em geral. As entidades organizadoras ficam ainda obrigadas a comunicar atividade à Câmara Municipal, Junta de Freguesia, CPCJ, forças policiais e delegado de saúde", acrescenta o documento.