Governo atualiza escalões de IRS abaixo da inflação: as tabelas para 2020

O Governo pretende atualizar os escalões do IRS em 0,3% no próximo ano, abaixo da inflação prevista para 2020, segundo a uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2020. Veja aqui como serão atualizados.









Todos os limiares superiores dos escalões são, na proposta, superiores em 0,3% do que eram em 2019. Na prática, isto significa que as famílias podem vir a perder poder de compra, já que se prevê uma inflação entre 1,2% e 1,4% no próximo ano. Como as taxas de IRS são progressivas, uma atualização do limite superiores dos escalões resulta em mais rendimento a ser tributado à taxa do escalão inferior, e consequentemente, em menos imposto a pagar.Só que essa atualização fica muito àquem da inflação prevista para 2020.No ano passado, o Governo optou por não atualizar os escalões de IRS, congelamento que significou um custo de cerca de 60 milhões de euros para todos os contribuintes