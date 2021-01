O Governo deu esta terça-feira parecer favorável ao decreto presidencial para renovar, desta feita por sete dias, avança a RTP.



A estação pública refere que o Conselho de Ministros esteve reunido por via eletrónica. Agora, o decreto será enviado ao Parlamento que o votará esta quarta-feira, sendo que a aprovação já está assegurada graças aos votos favoráveis de PS e PSD.



Marcelo Rebelo de Sousa optou por uma renovação mais curta para poder avaliar os dados relativos ao período festivo e ouvir os especialistas no próximo dia 12 de janeiro.



Uma fonte oficial do Governo indicou à Lusa que as eventuais medidas para este novo período só serão decididas na quinta-feira, na habitual reunião semanal do Conselho de Ministros.



Nos últimos três dias de 2020 o número de novos casos diários aumentou bastante, atingindo mesmo o valor mais elevado desde o início da pandemia a 30 de dezembro. Seguiu-se um decréscimo durante o fim-de-semana prolongado da passagem de ano, voltando a aumentar hoje, dia em que se registaram 90 vítimas mortais, o quarto valor mais elevado de sempre.