Governo do Kosovo cai em plena crise do novo coronavírus

Os deputados do Kosovo deitaram abaixo o governo do país ao votar a favor de uma moção de censura. A votação contra o primeiro-ministro Albin Kurti deixa o país em crise política, durante a pandemia do coronavírus.



82 deputados votaram a favor da moção de censura, num parlamento que tem 120 lugares. A moção foi interposta pela Liga Democrática do Kosovo, o partido que formou coligação com o governo que está no poder há dois meses.







Devido à pandemia, as eleições nao se podem realizar.

No Kosovo, registaram-se até agora 71 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. Até agora, morreu uma pessoa.