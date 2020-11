Governo pede a Marcelo declaração de estado de emergência "com natureza preventiva"

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou esta manhã ao Presidente da República uma proposta para que seja declarado o estado de emergência "com uma natureza essencialmente preventiva".

À saída de uma audiência no Palácio de Belém, o chefe do Governo justificou que é necessário "eliminar dúvidas justificadas em quatro dimensões, entre as quais a possibilidade de "impor, sempre que justificado, limitações à circulação entre diferentes áreas do território, em certos períodos do dia e dias da semana".