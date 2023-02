Governo prestes a avançar com medidas de apoio a atletas de alto rendimento no pós-carreira

O primeiro dia do 'Braga Sports Summit' terminou com a intervenção de João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Entre os vários aspetos abordados pelo governante, um dos que mais se destaca está relacionado com o facto de estar prestes a ser implementada uma medida que tem como objetivo apoiar os atletas de alto rendimento no pós-carreira.

"Queremos implementar o estatuto de pós-carreira do atleta de alto rendimento. O Governo está a finalizar a criação de um estatuto que reuna um conjunto de medidas que vão apoiar os atletas na transição do fim da sua carreira desportiva para o mercado de trabalho. Muitos destes atletas têm mais de 30 anos, alguns mais de 35, e queremos que criar medidas que os apoiem na transição. É o chamado estatuto pós-carreira do atleta de alto rendimento. Este estatuto não vai apoiar o atleta apenas no momento em que este encerra a sua carreira e transita para o mercado de trabalho, mas também vai permitir que o atleta, quando se dedica ao alto rendimento desportivo, saiba que, no futuro, vai beneficiar de um conjunto de medidas que o vão apoiar. Assim pode ficar mais seguro quando está a apostar tudo no alto rendimento", vincou na intervenção no evento, dando depois mais pormenores à comunicação social: "Só podemos avançar com as medidas em concreto quando o projeto de decreto for aprovado em conselho de ministros e passar a decreto-lei. Queremos criar um conjunto de medidas de apoio aos atletas após o termo da sua carreira desportiva, há um período de tempo em que podem beneficiar e recorrer a essas medidas. Estamos a falar de um universo de cerca de 300 atletas, que encerram a sua carreira com participação olímpica e paralímpica ou atletas que, dentro daquilo que é a regulamentação do alto rendimento, são de categoria A e B: atletas com participações em seleções nacionais e em provas internacionais. Será uma grande medida que verá a luz do dia muito em breve".

Preferindo não comentar a possibilidade de os municípios passarem a cobrar IMI referente aos estádios e revelando que irá nascer o 15º Centro de Alto Rendimento do país, no caso no Algarve, destinado aos desportos náuticos, João Paulo Correia sublinhou ainda a importância de eventos como o 'Braga Sports Summit'. "O desporto não se faz só na sua componente prática, mas também naquilo que é a reflexão, análise e avaliação. Estes encontros são essenciais, por isso é que o Governo está aqui. O objetivo é não só absorver informação e opiniões, mas também para passar e transmitir, O país desportivo é imenso, tem diversos agentes e está presente em todas as localidades. Estes momentos para mim, enquanto decisor político, são essenciais para poder tomar as decisões com mais propriedade", asseverou.