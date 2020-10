Governo proíbe circulação entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro

O governo aprovou a proibição de circulação entre concelhos de 30 de outubro até 3 de novembro, apanhando o feriado de 1 de novembro. Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira terão medidas específicas, com dever de permanência no domicílio.





A ministra de Estado e da Presidência explicou ainda que foi aprovada esta quinta-feira uma resolução que impõe o dever de permanência no domicílio a três concelhos do país, onde a pandemia regista um maior número de casos. Os concelhos em causa são Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira.Estes três concelhos têm o "dever de permanência no domicílio", exceptuando os casos em que têm de se deslocar para o trabalhou ou para a escola. O Governo quer também que se volte ao teletrabalho nestes concelhos, sempre que possível. Os habitantes destes concelhos podem também deslocar-se "para aquisição de bens e serviços, por motivos de saúde, para assistência de pessoas vulneráveis, para deslocação a estabelecimentos e serviços não encerrados". Podem também sair para os passeios higiénicos.Ficam também poribiodos todos os eventos com mais de cinco pessoas nestes três concelhos e todos os estabelecimentos devem encerrar às 22h00.Mariana Vieira da Silva explicou ainda que o país irá declarar luto nacional a 2 de novembro "como forma de prestar homenagem a todos os falecidos, em especial às vítimas da pandemia" de Covid-19.O Governo autorizou a Direção-Geral da Saúde, lê-se no comunicado do Conselho de Ministro, a comprar remdesivir, medicamento autorizado na União Europeia para a Covid-19 e indicado para o tratamento em adultos e adolescentes que precisem de respiração assistida."A aquisição será feita através de contrato específico a celebrar ao abrigo do contrato-quadro de aquisições conjuntas celebrado entre a Comissão Europeia e a empresa farmacêutica Gilead Sciences", pode ler-se na nota.A manutenção do stock nacional deste medicamento será garantida, "sem prejuízo da ponderação dos fatores da evolução da pandemia e dos eventuais progressos na abordagem terapêutica da COVID-19".