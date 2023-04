Governo quer avançar com privatização da TAP antes do verão

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta quinta-feira no final do Conselho de Ministros, que espera que o Governo aprove o decreto-lei que vai iniciar o processo de privatização da TAP antes do verão.Na reunião desta quinta-feira, o Governo mandatou a Parpública para avançar com duas avaliações independentes ao valor da TAP, que o ministro lembrou que é obrigatório.Fernando Medina disse ainda que que as duas entidades que serão selecionadas pelo Ministério das Finanças e pela Parpública "vão trabalhar de forma autónoma para essa avaliação", que se pretende "o mais completa possível ao valor da tap nas suas diferentes formas".Essas dimensões, disse, dizem respeito ao valor intrínseco da comppanhia no hub de Lisboa, a valorização no contexto de transição energética e um valor que será mais dependente do futuro adquirente relacionado com as sinergias que se irão gerar com a nova realidade no pós aquisição.