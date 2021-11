Graça Freitas e o jogo na Luz: «Preferia ter visto as pessoas de máscara, a pandemia não acabou»

Graça Freitas lamentou que muitos dos adeptos que ontem estiveram no Estádio da Luz a assistir ao jogo denão tivessem usado máscara. A diretora geral da Saúde lembrou, em declarações à RTP, que a pandemia ainda não acabou."Gostava que as pessoas tivessem estado de máscara, volto a dizer, a pandemia não acabou. Nunca houve tantos casos na Europa por dia como há agora. Mesmo Portugal, com a taxa de vacinação que tem, está a aumentar os seus casos, as pessoas têm de se consciencializar que a pandemia não é passado, é presente", explicou Graça Freitas.E acrescentou: "Está nas mãos de cada um de nós cumprir as regras e responsabilizar-se. Preferia ter visto as pessoas de máscara, já que estavam tantas, já que estavam juntas e tão entusiasmadas."