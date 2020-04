Grande nome da música brasileira e adepto do Flamengo, Moraes Moreira encontrado morto

Grande nome da música brasileira e adepto do Flamengo, Moraes Moreira morreu aos 72 anos. O cantor foi encontrado sem vida pela sua empregada esta segunda-feira, segundo contou o irmão Eduardo Moraes.





O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do músico e ilustre rubro-negro Moraes Moreira. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste. #CRF pic.twitter.com/wCbMjwRJoD — Flamengo (de ) (@Flamengo) April 13, 2020

"Foi encontrado em casa morto, no Rio de Janeiro. A gente não sabe direito o que ocorreu. Nem eu, nem as irmãs sabemos. Foi durante a madrugada. A emprega foi limpar o apartamento e encontrou-o morto. Ele morava sozinho, ultimamente. Só sei disso, por enquanto", afirmou Eduardo Moraes ao 'G1'.Antônio Carlos Moraes Pires, que adotou o nome de Moraes Moreira, era adepto do Flamengo, clube que levou sobre os ombros à capa do LP "Pintando o Oito". E foi precisamente essa a imagem a que o campeão brasileiro recorreu na mensagem que publicou nas redes sociais para lamentar a morte do cantor que iniciou a sua carreira nos Novos Baianos, ao lado de Pepeu Gomes, Baby Consuelo, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, em 1969. Tendo posteriormente começado uma aventura de grande sucesso a solo.Moraes Moreira foi autor de canções como "Preta Pretinha", "Besta É Tu", "Acabou Chorare", "Davilicença", "Santa Fé", "É Ferro Na Boneca", "Dé Um Rolé" e "Festa do Interior", entre outras.