Grupo de amigos voltou para um “mundo louco” após aventura de rafting

Uma dúzia de amigos americanos esteve numa viagem de 25 dias sem telemóveis, internet ou qualquer forma de comunicação com o resto do mundo. Embarcaram a 19 de fevereiro para uma aventura de rafting no rio Colorado, no Grand Canyon, nos Estados Unidos. Quando partiram, o surto de covid-19 estava a abrandar na China e as autoridades americanas recomendavam apenas cuidados a quem iria viajar para o Japão. Regressaram agora, para um mundo em emergência devido, não a um surto, mas a uma epidemia mundial.





"Alguém dizia sempre em jeito de brincadeira, ‘E se quando voltarmos o mundo estiver completamente diferente?’", explicou Zach Edler, um dos canoístas, ao New York Times. "Nunca tinha acontecido antes. Nunca. Mas desta vez aconteceu".Sábado passado, Zach Edler e os companheiros de aventura seriam das poucas pessoas na América que não sabiam que o coronavírus tinha mudado a vida de grande parte dos países no mundo. Escolas fechadas, desporto suspenso, restrições na mobilidade. Foram algumas das novidades que souberam assim que chegaram. "Achámos que se tratava de uma piada. Assim que consegui ter rede recebi uma mensagem da minha mãe a dizer ‘Manda-me mensagem assim que leres isto. O mundo está louco", explicou Mason Thomas, de 29 anos, outro dos membros do grupo.Os canoístas ficaram alojados num hotel no Arizona na última noite das férias, antes de voltarem para a "realidade". "A senhora do hotel disse-nos: ‘temos papel higiénico, mas por favor não o roubem’. A partir daqui tudo se tornou bem real", contou outro dos canoístas ao New York Times.