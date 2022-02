Guerra chega às bombas de gasolina: combustíveis sobem em força na próxima semana

Depois de uma aparente calma na semana passada, os preços dos combustíveis vão voltar a subir em Portugal, e em força, motivados pela invasão da Ucrânia pelas forças russas, o que fez disparar a cotação do petróleo e derivados no mercado internacional.A partir de segunda-feira, dia 28 de fevereiro, a gasolina e gasóleo sobem cerca de dois cêntimos, passando a gasolina simples 95 a custar cerca de 1,834 euros por litro, enquanto o preço do diesel simples sobe para 1,675 euros por litro, segundo as contas do Negócios