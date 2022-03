Guerra na Ucrânia: Russos tomam controlo de central nuclear

As forças russas tomaram esta sexta-feira de madrugada a central nuclear Enerhodar, no sul da Ucrânia, onde está a maior central nuclear da Europa e a responsável pela produção de um quarto da energia ucraniana. A central está sob o controlo russo, informou o Parlamento.As investidas pelo controlo de Enerhodar começaram pela tarde desta quinta-feira e prolongaram-se ao longo de toda a noite, terminando esta madrugada. "Muitos jovens com roupas desportivas e armados com kalashnikovs entraram na cidade. Estão a arrombar portas e a tentarem entrar nos apartamentos", destacaram as autoridades ucranianas durante a tarde.Vídeos mostram chamas e nuvens de fumo preto na cidade com mais de 50.000 habitantes, enquanto pessoas fugiam das chamas, passando por carros destruídos, noticiava a agência Associated Press ao final da tarde. Umas horas depois das primeiras investidas, as tropas russas começaram a bombardear a central, tendo deflagrado um incêndio que originou uma "ameaça real de perigo nuclear", denunciavam as autoridades ucranianas. "Exigimos que parem os disparos com armas pesadas. Há uma ameaça real de perigo nuclear na maior central da Europa", alertou o porta-voz da estação de Zaporizhzhia, Andriy TuzTambém o autarca de Enerhodar denunciou bombardeamentos contra a central nuclear, que originaram um incêndio. "Ameaça à segurança global. Como resultado do contínuo bombardeamento inimigo de edifícios e unidades da maior central nuclear da Europa, esta está a arder", referiu Dmitry Orlov através da sua conta no Telegram.Os bombardeamentos originaram um incêndio na central nuclear que preocupou as autoridades ucranianas e internacionais. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido e Justin Trudeau, do Canadá, condenaram Putin pelo ataque à central nuclear que colocava em causa a segurança da Ucrânia e de toda a Europa. Ao fim de algumas horas, um corpo de bombeiros composto por cerca de 40 operacionais conseguiu extinguir o incêndio nas instalações de Zaporizhzhia. O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia indicou que os 44 bombeiros e os 11 veículos envolvidos na operação conseguiram extinguir o fogo por volta das 6h20 (4h20 em Lisboa), não se registando qualquer ferido. A operação de combate ao incêndio esteve em suspenso durante várias horas, por os bombeiros terem sido impedidos de aceder à central nuclear por tropas russas.Um funcionário do governo ucraniano disse à Associated Press que níveis elevados de radiação foram detetados perto do local da central nuclear de Zaporizhzhia, mas a afirmação foi posteriormente desmentida pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).O Presidente da Ucrânia acusou Moscovo de recorrer ao "terror nuclear" e de "querer repetir" a catástrofe de Chernobyl, com o bombardeamento de uma central nuclear no centro do país. "Alertamos todo o mundo para o facto de que nenhum outro país além da Rússia alguma vez disparou contra centrais nucleares. Esta é a primeira vez na nossa história, a primeira vez na história da Humanidade. Este Estado terrorista recorreu agora ao terror nuclear", afirmou Volodymyr Zelensky, num vídeo divulgado pela presidência ucraniana.O parlamento ucraniano confirmou por volta das 7h50 (5h50 em Lisboa) que a central estava sob o controlo das tropas russas.