Guterres homenageou os capacetes azuis que tombaram em missões ao serviço das Nações Unidas.



António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, anunciou no Twitter que vai cumprir esta quarta-feira um dia de jejum, em solidariedade com "os muçulmanos de todo o mundo" que estão a cumprir o Ramadão, uma das épocas época mais importantes do calendário islâmico.O português vai assim cumprir a prática de se abster de beber ou comer desde o nascer ao pôr do sol, durante a visita que está a fazer ao Mali.