Há 48 concelhos acima do limite de risco de covid do Governo: veja no mapa como está o seu

Existem 48 concelhos que registaram 120 ou mais novos casos por 100 mil habitantes nos 14 dias entre 3 e 16 de março, superando, assim, o limiar definido pelo Governo para o quadrante de menor risco de covid-19 na matriz usada para monitorizar o desconfinamento.



Os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) colocam 48 municípios acima do "número mágico" dos 120 casos por 100 mil residentes, mas a DGS adverte que nos concelhos da região autónoma da Madeira os números devem ser interpretados tendo em conta que neste período existiram atrasos no reporte, pelo que a incidência poderá estar distorcida. São sete os concelhos madeirenses que superam o limiar dos 120 casos.



Tendo em conta a matriz do desconfinamento, 14 concelhos estariam no quadrante vermelho, com mais de 240 casos por 100 mil habitantes, o que levaria a que fossem repostas medidas restritivas mais duras. Deste lote de 14 municípios, contudo, seis situam-se na Madeira, pelo que poderão sofrer devido aos problemas na comunicação dos casos.



Seguem-se 34 municípios com 120 a 240 casos por 100 mil habitantes, o que os coloca num dos dois quadrantes laranjas, dependendo do índice de transmissibilidade, o R(t), registado. Para estes territórios, a linha orientadora do Governo seria a de suspender a adoção de novos alívios nas restrições.



Com 60 a 120 novos contágios em 14 dias por 100 mil habitantes encontram-se 81 concelhos. Estes valores, dependendo do R(t), colocariam estes municípios no quadrante verde, que permite prosseguir com o calendário definido para o desconfinamento - caso o R(t) seja menor do que 1, ou no canto inferior direito, em que a orientação é para adiar novas medidas de desconfinamento.



Por último, 179 concelhos, que correspondem a mais de 58% do total, apresentam uma incidência da pandemia abaixo de 60, o valor definido pelo Executivo como objetivo e que garante "maior conforto". Isso, caso o R(t) seja igualmente inferior a 1.









Maiores concelhos quase todos abaixo do limite de risco

Dos 24 municípios com uma população de mais de 100 mil pessoas, apenas quatro superam o limiar dos 120 casos por 100 mil habitantes.



Estão nesta situação o Funchal, com 915 casos por 100 mil residentes, mas cujos números podem ter sido impactados pelo atraso no reporte dos casos na região da Madeira, e ainda os municípios da Amadora (148), Coimbra (142) e Odivelas (128).



Entre os 60 e os 120 casos por 100 mil habitantes situam-se 14 concelhos, incluindo Lisboa (115), Loures (112), Porto (97), Sintra (96) e Vila Nova de Gaia (94).



Abaixo dos 60 casos, numa situação de muito baixa incidência, surgem Braga, Matosinhos, Guimarães, Maia, Santa Maria da Feira e Leiria.