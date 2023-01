Harry acusa William de o ter agredido: «Caí na tigela do cão, que se partiu nas minhas costas»

Em Spare (Na Sombra, em português), obra biográfica de Harry, o filho mais novo de Diana e Carlos III, revela um episódio em que o seu irmão William o terá atacado fisicamente em 2019 na Nottingham Cottage, onde Harry vivia antes de abdicar das suas funções reais, segundo o jornal The Guardian, que teve acesso a um excerto do livro.O confronto terá começado com uma simples discussão, na qual William chamou Meghan de "difícil" e "rude", mas terá escalado para algo mais violento. "Aconteceu tudo tão rápido. Tão rápido. Ele agarrou-me pelo colarinho, arrancou-me o colar e atirou-me ao chão. Caí na tigela do cão, que se partiu nas minhas costas, os pedaços a cortarem-me. Fiquei ali por um momento, atordoado, então levantei-me e disse-lhe para sair", escreve o duque de Sussex. Leia o artigo completo na 'Máxima'