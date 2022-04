HBO Max vai lançar este ano um documentário sobre Rui Pinto e o 'Football Leaks'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A história de vida de Rui Pinto e da criação do 'Football Leaks' vai ter direito a um documentário na HBO Max, revela esta quinta-feira o 'Público'. De acordo com a mesma fonte, o documentário chamar-se-á 'Um Jogo de Segredos' e terá Niels Borchert Holm como diretor.

Através da página de Niels Borchert Holm no IMDb, este será "um documentário sobre o site Football Leaks, que começou a revelar negócios obscuros e ilegalidades sistemáticas na indústria do futebol em 2015, levando a investigações de grandes craques, clube e ainda do presidente da FIFA."





A estreia de 'Um Jogo de Segredos' deverá acontecer a setembro deste ano, na Dinamarca, não tendo sido ainda revelada a data oficial de lançamento em Portugal.