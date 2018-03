HELICOPTER CRASH VIDEO

Um helicóptero turístico despenhou-se no East River, em Nova Iorque, anunciou um porta-voz da Administração da Aviação Federal (FAA). Seguiam seis pessoas a bordo. Destas, cinco perderam a vida, enquanto que o piloto conseguiu escapar e foi recolhido por um barco rebocador.O acidente aconteceu depois das 19h00 locais de domingo (23h00 de Lisboa) a norte da ilha Roosevelt.Imagens do momento do acidente rapidamente surgiram nas redes sociais. Nelas, é possível ver o aparelho a tentar uma potencial amaragem e a mergulhar nas águas. As hélices do helicóptero rapidamente batem na água e o aparelho afunda muito rapidamente, virado ao contrário.A FAA e a agência nacional de segurança dos transportes estão a investigar o ocorrido.