Homem invade creche e mata quatro crianças no Brasil

Um homem de 25 anos invadiu uma creche no estado de Santa Catarina, no Brasil, e matou quatro crianças, entre os 5 e os 7 anos, avança esta quarta-feira a imprensa brasileira. Estava munido de um machado e de uma faca.O indivíduo, que já se entregou às autoridades, feriu ainda outras cinco crianças. Uma delas está em estado grave.Fonte dos bombeiros, citada pelo 'Estadão', avança que no local estavam 40 crianças. O homem saltou um muro e atingiu as vítimas de forma aleatória.O presidente do Brasil, Lula da Silva, já comentou o sucedido nas redes sociais: "Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais num ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Os meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e para a comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor", escreveu no Twitter, acrescentando: "Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como esta é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e cobardia como este."