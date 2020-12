Um homem foi detido na província de Santa Fé, na Argentina, depois de ter soprado no balão e de ter superado o limite da máquina.





Este alcoholímetro no está roto. El conductor tenía un nivel de alcohol superior al que el dispositivo puede medir: más de 3 ml. Lo detectaron los inspectores de tránsito de #PuebloEsther.



Tudo aconteceu na última segunda-feira. O condutor foi intercetado pela polícia porque circulava numa estrada em sentido contrário com as luzes desligadas. E foi quando foi convidado a fazer o teste de alcoolemia que o impressionante resultado surgiu.Os agentes ficaram boquiabertos ao verificar que o nível de álcool que o homem apresentava no sangue superava a capacidade da máquina, que apresentava três setas para cima.Um dos agentes contou que a máquina mede até 4 gramas de álcool por litro de sangue e que aos 3 uma pessoa entra em coma alcoólico. "Superou ambos", contatou.