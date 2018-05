O Honda Civic Type-R é um dos "hot hatchbacks" do momento. Ninguém tem dúvidas sobre isso. Basta dizer que "arrumou" com toda a concorrência no mítico traçado do Nürburgring, onde conseguiu um novo recorde para os veículos de série de tracção dianteira: 7 minutos e 43, 8 segundos.







