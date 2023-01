"Horrível" e "brutal": Goldman dá meia hora a trabalhadores despedidos para saírem

Sem pagar qualquer bónus pelo trabalho passado e com 30 minutos para arrumar as coisas e sair. Foi assim que o Goldman Sachs executou a sua mais recente onda de despedimentos, segundo avança o Financial Times (FT). Os pagamentos feitos aos trabalhadores que estão de saída foram bastante diferentes entre si, tendo havido quem não tenha recebido o bónus pelo trabalho levado a cabo no ano passado.Leia a notícia na íntegra no Negócios