Hotel de Cristiano Ronaldo em Marraquexe serve de refúgio após sismo

El #Canal24Horas habla con Irene Seixas, una española en Marrakech, para conocer mejor la situación que se esta viviendo en Marruecos tras el terremoto.



https://t.co/0Ix6dDsBAd pic.twitter.com/LCDnZWeOCj — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 9, 2023

O hotel Pestana CR7 Marrakech, da cadeia de hotéis detida por Cristiano Ronaldo, serve por estas horas de refúgio para vários turistas que ficaram sem local para pernoitar devido ao forte sismo que semeou o caos e provocou uma verdadeira tragédia em Marrocos. De acordo com o relato de uma cidadã espanhola à RTVE, o espaço hoteleiro acedeu ao pedido esta manhã, depois de uma noite de sobressalto, na qual muitos turistas tiveram de pernoitar na rua."Começámos a procurar voos, que esgotaram num instante. Tivemos de pagar uns 1.000 euros por um voo para tentar ir embora antes, porque íamos embora na quarta-feira. Com os hotéis é o mesmo. Tivemos que vir para a zona nova de Marraquexe, onde há mais hotéis de luxo, por assim dizer. Agora conseguimos que o hotel do Cristiano Ronaldo, que está nessa zona, nos dê um quarto. Estávamos à espera. Dormimos toda a noite na rua e às sete da manhã disseram-nos que sim, que podíamos ir para lá. Ficamos num espaço com muitas pessoas de diferentes países, à espera de ter um quarto, mas esta noite dormimos todos na rua", detalhou Irene Seixas, à emissora espanhola.