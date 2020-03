Hotel usado como local de quarentena para casos suspeitos de coronavírus colapsa na China

Um hotel de cinco andares colapsou este sábado em Quanzhou, na China. De acordo com meios de comunicação social chineses, pelo menos 70 pessoas estão presas entre os escombros. Até ao momento foram resgatadas 23.





#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV