Hotelaria prepara-se para perder até 800 milhões de receita

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) está a projetar quebras de receitas entre os 500 milhões e os 800 milhões de euros até ao final do primeiro semestre deste ano, devido ao impacto que o coronavírus está a ter sobre o setor. Os hoteleiros esperam, ainda assim, que o turismo mundial venha a normalizar até junho.

As perspetivas foram apresentadas, esta quinta-feira, 12 de março, pela diretora executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, em conferência de imprensa. As projeções apresentadas esta manhã foram feitas com base nas respostas dos associados a um inquérito realizado no período de 2 a 10 de março, período em que o alarme em torno do coronavírus não era tão grave como hoje.

De acordo com os resultados deste inquérito, a maioria dos hoteleiros antecipa quebras na taxa de ocupação até apenas 5%, embora uma parte significativa espera quebras ente os 10% e os 30%, havendo ainda uma fatia a prever quebras superiores a 30%.

Contudo, no lado da receita, as quebras serão mais acentuadas, uma vez que o alojamento representa uma fatia cada vez menor das receitas totais. Assim, e tendo em conta os cancelamentos de vários eventos ou as quebras nas receitas de restauração, entre outros fatores, um grupo significativo dos inquiridos espera uma queda das receitas superior a 30%.

Ao mesmo tempo, a juntar aos cancelamentos de reservas já registados, há também uma quebra das reservas futuras.

É neste cenário que a AHP projeta as perdas de receitas até ao primeiro semestre deste ano. Entre 1 de março e 30 de junho deste ano, assumindo os mesmos valores de receita do período homólogo de 2019 (excluindo, assim, o fator dos cancelamentos), a hotelaria teria receitas de 1,6 mil milhões de euros. Num cenário de quebras de 30% das receitas, o setor perderia cerca de 500 milhões. Já no cenário mais pessimista, com perdas de 50%, o impacto seria de 800 milhões.

Já olhando para o conjunto do ano, o presidente da AHP, Raul Martins, espera uma quebra de receita total de 20%. No conjunto de 2019, as receitas totais da hotelaria ascenderam a 4,48 mil milhões de euros.