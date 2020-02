Huawei lança telemóvel 5G de 2.500 euros em Portugal

A Huawei está prestes a lançar um novo telemóvel dobrável preparado para a rede 5G em Portugal, que deve chegar às lojas dentro de um mês, garante a marca. O preço de venda ascende aos 2.499 euros.





Num contexto de sanções impostas pelos Estados Unidos à Huawei e de lentos avanços na rede de 5G em Portugal, a empresa chinesa prepara-se para lançar novidades por cá.





No segmento de telemóveis, a novidade é o Mate XS, um telemóvel que suporta rede 5G, é desdobrável e cujo sistema é novo e vem contornar as dificuldades impostas pelos Estados Unidos, que impediram a utilização do sistema de serviços da Google nos dispositivos da tecnológica chinesa.



O Mate XS vem com o Huawei Mobile System, em substituição do Google Services. O sistema desenvolvido pela empresa chinesa tem também por base o sistema Android e pretende proporcionar uma experiência semelhante, embora ainda estejam a ser fechadas as parcerias com algumas aplicações, para que estas se integrem neste novo sistema.



O ecrã dobrável é de 8 polegadas e permite uma experiência de visualização semelhante à de um tablet. Dobrado, conta com um ecrã duplo: um ecrã principal de 6,6 polegadas e um secundário de 6,38 polegadas.





Para além deste produto, a marca lança um tablet que, à semelhança daquilo que era permitido nos computadores, permite ao utilizador aceder a todas as funcionalidades do telemóvel diretamente neste ecrã. A interatividade entre os dois dispositivos inclui ainda a possibilidade de carregar o telemóvel por wifi ao colocá-lo na superfície do tablet.