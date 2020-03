Humorista Fernando Rocha infetado com coronavírus

O humorista Fernando Rocha está infetado com coronavírus. É o próprio que confirma nas suas redes sociais indicando que teve todos os cuidados recomendados pelo governo e Direção-Geral da Saúde, mesmo assim, não fugiu à doença.





Em comunicado, a SIC adianta que o também ator e apresentador "regressou de uma digressão aos Estados Unidos e a França no passado dia 14, tendo ficado em quarentena voluntária desde essa data e não apresentou sintomas até à passada quarta-feira, quando sentiu febre"."Com as gravações do [programa] "Não Há Crise" interrompidas desde o dia 4 de março, Fernando Rocha atuou nos dias 7, 8 e 9 em Paris e em Nova Iorque e Filadélfia nos dias 12 e 14", acrescenta a nota emitida pela estação de televisão.