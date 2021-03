Ibrahimovic e Mihajlovic cantam juntos em Sanremo

Arrancou ontem o festival de música de Sanremo, um dos mais conceituados na Europa, e conta com um dueto improvável. Ibrahimovic e Mihajlovic anunciaram que irão cantar juntos, sendo que o técnico de 52 anos revelou que a música ‘Io Vagabundo’ foi o tema escolhido.

"O Ibra e eu vamos cantar: dois ciganos no palco [risos]. Felizmente não haverá público. Zlatan é melhor na dança, mas também vai cantar muito mal", brincou Mihajlovic que, recorde-se, tem uma ação em tribunal contra o Sporting, devido à rescisão de contrato em 2018. Recentemente os adjuntos do sérvio reclamaram quase 3 M€ aos leões.

Em Sanremo, o técnico irá encontrar Ibra, que se mostrou entusiasmado pela oportunidade. "Quando o Amadeus [diretor do festival] ligou, só podia dizer que sim. Se errar, ninguém me pode julgar e, se me safar bem, melhor! Não sei o que se posso esperar, mas não estou preocupado. Se calhar até fico com um bom emprego quando deixar de jogar", assumiu o sueco, de 39 anos.

Além disso, Ibra abordou o incidente que viveu com Lukaku, num dérbi de Milão: "Entre mim e Lukaku não há qualquer problema. O que acontece em campo fica em campo. Se quiser vir aqui, vou recebê-lo."