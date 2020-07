Idade média da reforma no privado está em 64 anos

Em 2019, os pensionistas de velhice do regime geral da Segurança Social reformaram-se, em média, aos 64 anos e três meses, o valor mais elevado em 20 anos e que está ao mesmo nível do sistema público Caixa Geral de Aposentações. A informação é avançada esta segunda-feira, 13 de julho, pelo JN/Dinheiro Vivo.





O mesmo jornal indica que esta subida da idade média da reforma é o resultado das medidas que têm sido implementadas, nos últimos anos, para atrasar a entrada na reforma, aliviando a pressão sobre o sistema de previdência.No ano passado, pela primeira vez desde 2010, o número de contribuintes por cada reforma da Segurança Social subiu, totalizando agora 1,6 contribuintes por cada reforma.Por outor lado, 1,6 milhões de pensionistas recebiam, no ano passado, uma reforma abaixo de 600 euros (valor abaixo do salário mínimo nacional), o equivalente a 54,6% do total de pensões, o que representa o valor mais elevado desde 2010.