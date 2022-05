Identificados cinco casos de infeção por varíola dos macacos em Portugal

Foram identificados, neste mês de maio, mais de 20 casos suspeitos de infeção pelo vírus monkeypox (varíola dos macacos), todos na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco dos quais já confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, avança a Direção-Geral da Saúde.Os casos, na maioria jovens, e todos do sexo masculino, estão estáveis, apresentando lesões ulcerativas. O vírus transmite-se através do contacto com animais ou ainda contacto próximo com pessoas infetadas. A doença é rara e, habitualmente, não se dissemina facilmente entre os seres humanos, refere a DGS que acrescenta ainda que não há um tratamento específico para esta doença.Os indivíduos que apresentem lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, devem procurar aconselhamento clínico, já que são sintomas comuns desta doença.Doença começou a ser identificada no Reino Unido esta semana. Na semana passada, foram identificados três casos anteriores de varíola dos macacos, incluindo duas pessoas que moravam na mesma casa e uma outra que tinha viajado para a Nigéria, onde a doença é endémica em animais, referia a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido.