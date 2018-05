Um homem de 88 anos foi apanhado a circular a 181 km/h e sem carta na Catalunha. O anúncio foi feito pelos Mossos d’Esquadra, que informam que "caçaram" este idoso durante um controlo de velocidade na auto-estrada C-32, perto da localidade de Cubelles, a cerca de 50 quilómetros de distância de Barcelona.

Depois de perceberem a idade deste condutor, as autoridades locais ainda apuraram que se tratava de alguém com dificuldades motoras e com a visão já muito reduzida, sendo que circulava sem carta porque esta já não era a primeira vez que tinha sido apanhado em excesso de velocidade nem a primeira vez que tinha perdido a totalidade dos pontos da carta de condução.

