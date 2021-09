II Seminário Manuel Sérgio "Virtudes Desportivas" realiza-se entre 7 de outubro e 4 de novembro

O II Seminário Manuel Sérgio "Virtudes Desportivas" realiza-se em formato online entre 7 de outubro e 4 de novembro. Com o patrocínio do IPDJ, este seminário modular é constituído por cinco workshops (Fair-play, Amizade, Prudência, Justiça e Solidariedade), integrando no final o evento de lançamento do livro "Breve Tratado das Virtudes Desportivas", novo volume da coleção "Cátedra Manuel Sérgio".