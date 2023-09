Ikea investe 13 milhões de euros para reduzir preços em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A IKEA Portugal vai investir 13 milhões de euros até ao final do ano para reduzir os valores de venda dos seus produtos, naquele que diz ser "o maior investimento de sempre da marca em preços", salientando que a medida vem reforçar o seu "compromisso de longo prazo de fazer chegar os seus produtos e serviços a um número cada vez maior de portugueses".A revisão em baixa dos valores de venda da retalhista de mobiliário de origem sueca, já está a ser implementada desde o início do mês, abrangendo "centenas de produtos, de várias gamas, para todas as áreas da casa", lê-se num comunicado enviado esta terça-feira às redações.