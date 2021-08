Depois dos vídeos desta segunda-feira onde surgiam milhares de afegãos agarrados a um avião militar norte-americano a tentarem sair do Afeganistão, surgem agora mais imagens do desespero vivido no aeroporto de Cabul.





Uma imagem, divulgada pelo site militar Defense One e partilhada pela Reuters, mostra centenas de pessoas aglomeradas dentro de um avião militar americano lotado.De acordo com o jornal The Independent, estariam cerca de 650 afegãos a bordo da aeronave de carga C-17 Globemarter II.