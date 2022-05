Imagens mostram hotel de luxo destruído após explosão em Havana

Saratoga

Em atualização

Uma explosão destruiu, esta sexta-feira, um hotel de luxo no centro de Havana, Cuba.A Polícia está no local para investigar as causas da explosão e os elementos de socorro fazem buscas nos escombros.Populares que se encontram no local relatam que os carros à frente do Hoteltambém foram atingidos pela violenta explosão. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram os vários andares do edifício destruídos.