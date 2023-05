Imóveis leiloados por execução de dívidas ascenderam a quase 8 mil no ano passado

no âmbito de processos de execução de dívidas ascendeu a 7.945, avança esta segunda-feira o 'Dinheiro Vivo'.

Os imóveis representaram 59,4% dos 13.372 bens que foram leiloados no ano passado no portal eletrónico que é gerido pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (OSAE).Ao Dinheiro Vivo, Duarte Pinto, presidente do Conselho Profissional do Colégio dos Agentes de Execução da OSAE, estima que os leilões terão gerado 530 milhões de euros em 2022, mais 18,1% do que os 448,5 milhões registados no ano anterior.