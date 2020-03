Impacto do Covid-19 na economia nacional? Centeno diz que "ainda é cedo para fazer contas"

"Ainda é cedo para fazer contas". Foi assim que Mário Centeno respondeu esta quarta-feira à pergunta sobre o potencial impacto económico do coronavírus na economia portuguesa. Contudo, caso se venha a verificar, o Governo terá capacidade de resposta, garantiu, dada a melhoria das contas públicas.





As declarações foram transmitidas pela RTP3 a partir do Ministério das Finanças após uma teleconferência do Eurogrupo que incluiu todos os ministros das Finanças da União Europeia e um briefing dos técnicos da Comissão Europeia que pintou um cenário negro para a economia europeia.Inicialmente, Centeno notou que, para já, o impacto não é visível nos números. Após o ganho de fôlego da economia portuguesa no final de 2019, "essa aceleração manteve-se ao longo dos primeiros meses do ano", garantiu o ministro das Finanças, revelando que tanto as contribuições para a segurança social como a receita fiscal tiveram "taxas de crescimento muito robustas" em janeiro e em fevereiro.Porém, "obviamente não quer dizer que o impacto global que esta situação coloca não se venha a fazer sentir em Portugal também". Mas, nessa situação, o Governo está preparado para agir: "O trajeto da consolidação das contas públicas [...] permite a Portugal ter hoje a capacidade para reagir a estas situações imprevistas sem comprometer de maneira nenhuma a sustentabilidade das finanças públicas", garantiu Centeno.Questionado em concreto sobre se este impacto poderá colocar em causa o excedente orçamental previsto para 2020, o ministro das Finanças disse que esta "não é uma preocupação neste momento".O também presidente do Eurogrupo afirmou que irá "fazer tudo o que estiver ao alcance das políticas públicas para que a difusão do vírus seja contida" juntamente com os seus colegas europeus. E, assim, espera que a Zona Euro dê as respostas necessárias para que a economia recupera "após este período de incerteza reforçada". "Temos os meios para responder aos desafios que esta solução coloca", acrescentou.