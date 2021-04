Incidência de covid-19 sobe em mais de 100 concelhos na última semana de março: veja como está o seu concelho

A incidência da covid-19, medida pelo número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, aumentou em 101 dos 308 concelhos de Portugal, revelam os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).





O relatório de hoje reporta-se ao período de 17 a 30 de março e coincide com os dados avançados pelo primeiro-ministro na passada quinta-feira, quando anunciou a segunda fase de desconfinamento.No total são 26 os municípios a superar o limite de 120 casos por 100 mil habitantes, dos quais seis são na Madeira e um nos Açores. Para efeitos do plano de desconfinamento, contudo, apenas são relevantes os concelhos de Portugal continental, pois nas ilhas as regras são definidas pelas autoridades locais.Face aos dados de uma semana atrás, regista-se uma diminuição no número de municípios que superam o limiar de risco: eram 32 e passam para 26. Em termos do Continente, a redução é de 24 para 19.Os concelhos a apresentarem maiores subidas na incidência são Carregal do Sal (mais 205 casos por 100 mil residentes), Ribeira de Pena (200), Alandroal (180), Vila do Bispo (174), Vimioso (149) e Portimão (122). É de notar que, com exceção de Portimão, são concelhos com menos de 10 mil habitantes, pelo que estas subidas não representam um grande aumento de casos.Há ainda 64 concelhos cuja incidência não se alterou e 143 onde esta desceu.As maiores reduções no número de casos por 100 mil residentes pertenceram a Alcoutim (-371 casos por 100 mil habitantes), Belmonte (-188), Castelo de Vide (-171), Ribeira Brava (-161), Gouveia (-113), Golegã (-113) e Arronches (-106).O concelho de Lisboa, o mais populoso do país, reduziu ligeiramente a incidência - de 89 para 85 -, enquanto no município do Porto registou-se uma subida de 91 para 97 casos por 100 mil residentes.Entre os concelhos com mais de 100 mil habitantes, Guimarães e Braga são os que apresentam menor incidência: 20 e 26 casos por 100 mil residentes, respetivamente.