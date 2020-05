Indústria do luxo vai contrair 20 a 35% este ano devido à pandemia

A indústria do luxo sofreu uma quebra estimada de 25% no primeiro trimestre e a tendência negativa deverá acentuar-se no segundo trimestre, o que poderá levar a um decréscimo entre 20% e 35% este ano, indica um estudo da consultora Bain & Company.





Os confinamentos e as restrições às viagens turísticas nos principais mercados, devido à pandemia da covid-19, estão a ter um impacto muito significativo para esta indústria, assinala o relatório.A China já apresenta alguns sinais de recuperação e, segundo a Bain, os consumidores do gigante asiático deverão consolidar a sua importância no segmento do luxo estimando-se que representem quase 50% do mercado mundial em 2025.Também os canais online ganharam protagonismo durante a atual crise e a Bain prevê que este canal valha 30% das vendas da indústria em 2025."O mercado do luxo vai recuperar, mas a indústria vai sofrer profundas transformações", considera Claudia D’Arpizio, "partner" da Bain e principal autora do estudo. "A crise do coronavírus vai obrigar a indústria a pensar de forma mais criativa e inovar ainda mais rapidamente", acrescenta.A Bain refere que a quebra estimada de 25% no mercado de bens de luxo foi atenuada pelo "forte arranque do ano" em todas as principais regiões."À medida que os consumidores começam lentamente a sair dos ‘lockdowns’, a forma como veem o mundo mudou e as marcas de luxo têm de se adaptar", sublinha Federica Levato, "partner" da Bain e co-autora do estudo."A segurança nas lojas é obrigatória, mas acompanhada da magia da experiência do luxo: formas criativas de atrair os clientes às lojas ou de levar os produtos aos consumidores farão a diferença", defende.A Bain estima que o mercado do luxo contraia 20% a 35% este ano, dependendo da rapidez da recuperação. E antecipa que o regresso aos níveis registados no ano passado apenas ocorrerá em 2022 ou 2023. A partir daí o crescimento será gradual, devendo atingir um valor entre os 320 e os 330 mil milhões de euros em 2025.