A economia portuguesa deverá ter destruído cerca de 192 mil empregos, de fevereiro até maio, estima o Instituto Nacional de Estatística, no boletim publicado esta quarta-feira. O número de pessoas a trabalhar encolheu 4% em apenas três meses – o período marcado pela pandemia de covid-19.





A taxa de desemprego reagiu apenas ligeiramente, com uma subida de apenas uma décima em abril, para 6,3%. Em maio, a taxa caiu para 5,5%. Porém, dadas as dificuldades acrescidas na procura de emprego impostas pelas medidas de confinamento da economia, este não é, neste momento, o melhor indicador para mostrar o ponto de situação do mercado de trabalho.