Infetado pelo coronavírus esteve na Covilhã a dar aulas a jovens

O quinto infetado com o novo coronavírus em Portugal é professor de música no Porto, esteve em Itália recentemente e informou os médicos do Hospital de São João, onde está internado, que esteve na Covilhã a dar aulas na passada semana.



De acordo com o Jornal do Fundão, Pedro Silva, ministrou uma masterclasse na Escola Profissional de Artes – EPABI na passada semana. Ao jornal regional, o diretor do estabelecimento, Nuno Marques, confirmou não existir qualquer suspeita de coronavírus entre as pessoas que estiveram em contacto com o professor na Covilhã. A EPABI continua, para já, aberta mas os alunos têm a liberdade de frequentar ou não as aulas, tendo sido proibida a partilha de instrumentos de sopro.







Na segunda-feira, a Direção-Geral da Saúde confirmou os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33. Portugal foi um dos últimos países da Europa onde foram detetados casos positivos de infeções por este vírus. Na terça-feira foram detetados dois novos casos de Covid-19 no País.