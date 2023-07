Inflação abranda para 3,1% em julho à boleia dos alimentos e bebidas não alcoólicas

A taxa de inflação terá abrandado para 3,1% em julho, segundo a estimativa rápida divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. A desaceleração está parcialmente associada a um decréscimo de preços verificado na classe dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas", indica o Instituto Nacional de Estatística (INE)."Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 3,1% em julho de 2023, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", refere a autoridade de estatística nacional. Este é já o nono mês consecutivo de desaceleração dos preços em Portugal. Há um ano, a inflação era de 9,8%.A inflação subjacente, que exclui os produtos energéticos e alimentos não transformados (por estarem mais sujeitos a variações de preços), também terá abrandado, passando de 5,3% para 4,7% em julho. Este é o sexto mês consecutivo de desaceleração deste indicador, apelidado pelo Banco Central Europeu (BCE) de "inflação crítica", o que permite concluir que a inflação está a tornar-se menos "pegajosa" na economia.O índice relativo aos produtos energéticos terá acelerado em julho, mas manteve uma variação homóloga negativa. Ou seja, os preços da energia estão ainda mais baratos do que no ano passado. Em julho, ter-se-á registado uma variação de -15% nos produtos energéticos, o que compara com os -18,8% verificados no mês precedente.Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá desacelerado de 8,5% para 6,9% em julho.Comparando com o mês anterior, a variação do IPC terá sido de -0,4%, o que compara com 0,3% registados em junho. Há precisamente um ano, a variação mensal do índice de preços tinha sido nula. O INE sinaliza ainda que a variação média nos últimos doze meses é estimada em 7,3%, menos 0,5 pontos percentuais do que em junho.Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite comparar a evolução dos preços em Portugal com a dos restantes países europeus, terá registado uma variação homóloga de 4,3%. Em junho, a variação homóloga do IHPC tinha sido de 4,7%.Os dados definitivos do IPC relativo ao mês de julho serão conhecidos no próximo dia 10 de agosto.(Notícia atualizada às 9:51)